I parlamentari 5 Stelle: 'Forza Simone'

“I parlamentari e consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle saranno al fianco di, piccolo imprenditore informatico e nostro battagliero consigliere comunale di Forlì che gli iscritti del Movimento 5 Stelle dell’Emilia-Romagna hanno scelto come candidato Presidente della nostra Regione. Forza Simone! Siamo pronti ad andare piazza per piazza a partire da questo week end con banchetti e punti informativi per presentare il grande lavoro svolto in questi cinque anni di opposizione utile in Regione e presentare le priorità del nostro programma per i prossimi 5 anni e ascoltare i cittadini da Piacenza a Rimini per definire quel laboratorio di idee di cui anche Luigi Di Maio ha parlato a Bologna il 25 novembre scorso” spiegano i parlamentari emiliano romagnoli del Movimento 5 Stelle commentando la candidatura a presidente di Benini “I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle saranno le sentinelle utili dei cittadini emiliano-romagnoli. Sicuri che solo una forte presenza del Movimento 5 Stelle nell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna metterà al centro del dibatto della politica emiliano romagnola i temi del futuro” continuano i parlamentari e consiglieri regionali pentastellati emiliano-romagnoli. “Parliamo della difesa della sanità pubblica dalle lottizzazioni dei partiti e dalle privatizzazioni, alla mobilità sostenibile, alla lotta all’inquinamento allo sviluppo di energie rinnovabili e l’agricoltura sostenibile, politiche rifiuti zero e la difesa dei lavoratori e dei piccoli e medi imprenditori e commercianti, alla promozione delle ricchezze culturali emiliano-romagnole, alla lotta alle mafie” concludono i parlamentari e consiglieri regionali pentastellati.