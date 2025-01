Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

nuovo super dirigente della provincia di Modena Luca Gozzoli ha ereditato ( come si evince dal sito della Provincia ) da Patrizia Gambarini, andata in pensione a fine anno, anche il ruolo di 'Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza'. Un incarico delicato e che rappresenta per Gozzoli una svolta totale nel suo curriculum. La carriera del neo comandante della polizia provinciale è infatti strettamente politica e intrecciata col Pd di governo: dieci anni sindaco Pd di Spilamberto, ex assessore provinciale, ex capogruppo Dem in Provincia, Gran Maestro della Consorteria del Balsamico, Gozzoli è stato capo dello staff del presidente della provincia con Muzzarelli, con Tomei e con Braglia.Ora il 59enne dirigente è chiamato a un passaggio dall'altra parte della barricata.

Da un giorno all'altro ha dovuto infatti dismettere completamente i panni di politico di parte, per diventare il controllore della amministrazione. Una cambio di casacca che, in Provincia, molti hanno sottolineato almeno con sorpresa, per usare un eufemismo.Ricordiamo che in base alla delibera Anac il responsabile della anticorruzione deve vigilare sul funzionamento del Piano, monitorando quindi 'il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti', 'i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione'.