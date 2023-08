Il centro destra plaude a Piantedosi: su organici PD smentito dai fatti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A differenza dei proclami della sinistra, il centrodestra è riuscito a garantire alla città di Modena la sicurezza di cui aveva bisogno. Il buon Governo, il Governo delle azioni concrete, ha invece strutturato un piano per sopperire alle carenze di organico e ai pensionamenti previsti per i prossimi mesi. Piantedosi l’ha garantito, e non posso che gioire di questa notizia: ai 47 agenti già arrivati a Modena, se ne aggiungeranno altri 50 ed è intenzione del Governo mantenere questa tendenza anche per il futuro' Così ilcommenta i contenuti della visita del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Modena.Sulla stessa linea altri esponenti di Fratelli d'Italia a Modena.'Cento agenti in arrivo entro la fine del 2023 e l’innalzamento della fascia della questura in fascia A entro in 2024 - afferma ilrappresentano la risposta che prevedevamo. Le polemiche propagandistiche e sterili messe in campo dalla sinistra in questi mesi, volte a raccontare che a Roma non ci si occupasse di Modena perché governata da un diverso colore politico, si sciolgono come neve al sole''Siamo particolarmente soddisfatti dell’annuncio fatto dal Ministro dell’Interno Piantedosi circa l’intenzione del Governo di innalzare la Questura di Modena in fascia A, a dimostrazione che quanto Fratelli d’Italia Modena aveva anticipato nei mesi scorsi corrispondeva al vero. Al contrario del passato fatto di annunci e poco altro, la sicurezza dei modenesi viene posta al centro dell’azione del Governo Meloni.

Come chiediamo da anni, adesso l’Amministrazione smetta di utilizzare Modena come terreno di scontro politico e faccia veramente la sua parte ed eviti di continuare a percorrere la strada che ha portato Modena ad essere nei primi posti delle classifiche dell’indice di criminalità' - commenta Ferdinando Pulitanó, presidente provinciale di Fratelli d’Italia: E questa situazione ha un responsabile ben chiaro individuabile nel Partito Democratico modenese che per troppo tempo ha taciuto, preferendo non guardare ciò che avveniva in città e riducendo le richieste dei cittadini di avere più sicurezza e meno sacche di degrado a semplici percezioni'.



'Bene aumento organici, e la conferma dell’obiettivo di innalzare la questura in fascia A, ma siamo preoccupati per il collasso del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”, commenta il coordinatore provinciale e Capogruppo Forza Italia in Consiglio Comunale Piergiulio Giacobazzi. “L’ulteriore aumento delle unità delle forze di Polizia fino a 100 a fine anno rappresenta una buona notizia, così come lo è il rinnovato impegno a perseguire il raggiungimento possibile dell’elevazione della questura in fascia A con obiettivo 2024. Allo stesso tempo siamo preoccupati per il perdurare in città di una situazione allarmante per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Sistema oggi al collasso. Una situazione che necessita di risposte forti e di un cambio di rotta da parte del Comune. Purtroppo il non potere garantire accoglienza, controllo, integrazione ed educazione a molti ragazzi comporta molti rischi per loro e anche sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza dei minori stessi. Alimentando in alcuni casi, anche il fenomeno delle baby gang. In questo ambito il rilancio delle operazioni ‘Alto impatto’ con presidi n centro storico va nella direzione giusta, ma il problema va affrontato in termini preventivi e strutturali. Non possiamo convivere con una emergenza continua che questa amministrazione ha creato e che non ha saputo gestire” - conclude Giacobazzi



'La sicurezza dei cittadini ed il presidio del territorio rappresentano da sempre delle priorità nell'agenda dei lavori della Lega, pertanto non possiamo che plaudere all'annuncio del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha assicurato, entro l'anno, l'arrivo di 100 nuovi agenti che andranno a rinforzare gli organici delle forze dell'ordine a Modena. Un altro passo importante, da tempo rivendicato dalla Lega, sarà l'elevazione in fascia A della Questura di Modena, che però, per concretizzarsi dovrà transitare attraverso un passaggio parlamentare che, in questo caso, dovrebbe avvenire entro la fine del 2024”. Così il capogruppo in Regione e segretario Lega Emilia, Matteo Rancan, sulle parole rilasciate dal ministro Piantedosi nel corso del punto stampa avvenuto in Prefettura a Modena.