Il Direttore AOU Vagnini scalda il popolo Pd: 'Questo è un governo fascista che vuole distruggere la sanità pubblica'

Vagnini, fresco di aumento e indennità contrattuale, parla delle condizioni difficili del personale sanitario e ospedaliero 'sottopagato', quando si lancia in un invettiva contro l'esecutivo centrale (che ha appena finanziato con 2,5 miliardi il rinnovo contrattuale del personale sanitario: Per Vagnini 'è evidente che noi abbiamo un governo fascista che vuole assolutamente distruggere il sistema sanitario pubblico! Lo vogliamo dire o no?'.

Frasi che agitano la platea e che fanno partire l'applauso del popolo del Partito Democratico, che anche durante l'intervento dell'Assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, dai toni sicuramente più istituzionali e soft, non si era scaldato più di tanto. In effetti in sala, oltre all'entussiamo ormai automatico che scatta quando si parla di fascismo di governo, a prescindere dalla materia e dall'ambito in cui lo si declina, non manca lo stupore. La figura del Direttore Generale di una azienda sanitaria pubblica ha una funzione anche istituzionale e di governo della cosa pubblica. Accusare di fascismo un livello istituzionale e di governo nel modo in cui anche amministratori politici non si spingono a fare, non è cosa senza peso, da derubricare ad espressione forte. La forma e il contesto qui sono più che sostanza.





Il secondo applauso del popolo PD il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera lo ottiene quando parla di volontari: 'Nessuno ha un numero di volontari così grande come il nostro territorio, anche a livello ospedaliero, per servizi a diversi livelli. Usiamoli'. E sul fronte della carenza di organici a livello sanitario territoriale ed ospedaliero Vagnini ne inquadra le ragioni in un grande errore originale. E qui l'accusa è indirettamente riferita a tutti i governi centrali che si sono succeduti negli ultimi anni. 'C'è un problema centrale, legato al fatto che è stato fatto un grande sbaglio nella programmazione di quelli che sono i nostri professionisti sul territorio negli anni a venire, perché se così non fosse non avremmo carenze di infermieri, specialisti, assistenti sociali. A livello centrale è stata sbagliata totalmente la programmazione e ciò che penso è che sia stato fatto volontariamente'.