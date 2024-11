Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine di un incontro con i vertici di Confindustria Ceramica a Sassuolo ed alcuni dirigenti scolastici delle scuole secondarie del territorio. Ma il progetto di Confindustria ceramica va anche oltre, non si limita alle superiori, andando a spiegare ai ragazzi delle scuole medie cosa significa lavorare in questo settore. 'Appassionare i giovani e fare orientamento è molto utile - ha sottolineato il ministro - manderò a breve una lettera alle famiglie, una lettera che terrà conto anche delle indicazioni delle varie associazioni imprenditoriali proprio per suggerire a loro quelli che sono i percorsi che possono garantire maggiori sbocchi occupazionali anche di carriera dei propri figli'.