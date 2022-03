Il Papa: 'Non so la percentuale Pil, ma spesa per le armi è scandalo'

'Uno scandalo le spese per le armi. Quanto si spende per le armi, terribile'. Lo ha detto il Papa ricevendo l’Organizzazione Volontariato 'Ho avuto sete'. 'Perché farci la guerra per conflitti che dovremmo risolvere parlandoci da uomini? Perché non unire piuttosto le nostre forze e le nostre risorse per combattere insieme le vere battaglie di civiltà: la lotta contro la fame e contro la sete; la lotta contro le malattie e le epidemie; la lotta contro la povertà e le schiavitù di oggi. Perché? Certe scelte non sono neutrali: destinare gran parte della spesa alle armi, vuol dire toglierla ad altro, che significa continuare a toglierla ancora una volta a chi manca del necessario'.'Non so quale percentuale del Pil si spende per le armi, non lo so, non mi viene la cifra esatta, ma un’alta percentuale.Ricordiamo che, su impulso del ministro della Difesa Guerini, in Italia la Camera ha appena approvato a larga maggioranza un ordine del giorno al decreto Ucraina che impegna l'esecutivo a incrementare le spese militari fino al 2% del Pil (oggi siamo all’1,4%) con un aumento di oltre 12 miliardi l’anno. Si passerà da una spesa di 26 miliardi a 38 miliardi annui.