'Ormai ho smesso di contare tutte le segnalazioni ricevute sulle inefficienze e sui disagi di queste settimane nel Trasporto Pubblico Locale. Una situazione che sta mettendo a durissima prova la pazienza delle famiglie e dei ragazzi del nostro territorio - afferma Sabattini -. Serve una svolta radicale, serve la creazione di una nuova (e unica) società regionale che abbia la capacità e le risorse per investire in maniera seria su tecnologie, sostenibilità, integrazione e personale, in grado di elevare i livelli di servizio del TPL oggi non più adeguati alle esigenze delle persone e alle differenze territoriali. Una società strutturata, capace di rendere omogenea la qualità delle prestazioni su tutto il territorio regionale e di integrare i servizi gomma-ferro, nel rispetto delle peculiarità dei territori'.Parole per la prima volta esplicite verso la tanto ventilata ma mai confermata fusione in Tper. Sabattini, espressione diretta della segreteria provinciale Pd di Stefano Vaccari e vicino al sindaco Massimo Mezzetti, getta la maschera e mostra una via alla quale da tempo si sta evidentemente lavorando.