'Il Pd è il partito della borghesia elitaria, pieno di yesman'

'I candidati Pd provenienti dalla società civile sono tutti altoborghesi elitari che con i cittadini comuni non hanno nulla da spartire e non li rappresentano. Antropologicamente il partito ormai è cambiato in profondità e strutturalmente è il partito delle élite locali ben assestate in posti di potere e ben mantenute come yes men e women organicamente inserite nel potere pubblico e parapubblico locale. Di candidature di cittadini comuni che lavorano e tirano la carretta non se ne parla, di operai od operaie men che meno'. A parlare è l'ex presidente di Legacoop Modena Roberto Vezzelli.'A completare una bella informaggiata di burocrati di partito, spicca Fassino che se verrà ancora presentato qui è perché nella sua terra, il Piemonte, non ne vogliono più sentire parlare dopo le baggianate politiche che ha fatto, utili a suo tempo a perdere la regione Piemonte ed il comune di Torino - continua Vezzelli -. Nel Pd sembra che valga una legge strana: chi perde città o regioni detenute per anni dalla sinistra come il Friuli, Serracchiani docet, l'Abruzzo, la Liguria, l'Umbria invece di passare in seconda fila viene promosso. Così il Pd si trova con una prima linea di dirigenti perdenti ma che conservano tutta la loro arroganza'.