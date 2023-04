Il Pd: 'Questura, perché il Governo si dimentica di Modena?'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per questo Enza Rando, Stefano Vaccari e Cecilia Guerra si stanno muovendo, rispettivamente in Senato e Camera, per mettere il ministro Piantedosi davanti alle sue responsabilità: 'È davvero ingiustificabile – commentano i parlamentari – che quella di Modena non sia equiparata alle questure di Ancona, L’Aquila, Perugia e Potenza. Forse che una delle città più importanti e vitali del paese non merita un’attenzione alla sicurezza e all’ordine pubblico di pari livello? Non doveva essere, questo governo, quello della maggiore sicurezza per cittadini e imprese? Dobbiamo amaramente constatare che così non è. E purtroppo, nell’assenza di altre spiegazioni credibili, viene da chiedersi se non c’entri nulla il fatto che Modena è governata dal centrosinistra'.In ogni caso, i parlamentari dem chiedono concretezza: 'L'aumento di fascia permetterebbe anche alla Questura di Modena di poter contare su un numero di unità di personale maggiore per il territorio di competenza. I modenesi, che con il proprio ingegno, operosità, eccellenze e innovazioni tanto danno all’economia e all’immagine dell’Italia nel mondo intero, lo meritavano in pieno. Il tempo delle scuse è finito'.