Il PD si processa, la Meloni vola al 30% e Bonaccini si candida

Prosegue l’ascesa di Fratelli d’Italia. Questa settimana il partito guidato da Giorgia Meloni cresce dello 0,7% raggiungendo quota 30,1%. Il M5S resta secondo, a seguire il Pd. È quanto emerge da ‘Monitor Italia’, il sondaggio Dire-Tecnè realizzato l’18 novembre su un campione di mille persone.Nel borsino dei partiti dopo FdI, il partito di Conte è al 17,4% (+0,3% rispetto a settimana scorsa), il Pd scende ancora ed è al 16,4% (-0,5%), la Lega sale all’8,5% (+0,1%), il Terzo Polo stabile al 7,7%, Forza Italia è al 7,2% (+0,2%). Quindi Verdi-Sinistra al 3,4% (-0,1%), Più Europa stabile al 2,5%, Italexit di Paragone all’1.9% (-0,1).Nel frattempo l'assemblea nazionale del PD si è trasformata in un arena a distanza. On-line. Com la maggioranza degli interventi critici contro il partito e contro chi ha deciso di non partecipare. A poco sembra contare l'appello all'orgoglio e alla responsabilità lanciato da Enrico Letta ai delegati del parlamentino Pd.Alla Sala delle Carte Geografiche sono presenti una cinquantina di aventi diritto. Tutti gli altri ascoltano da casa. Alla fine comunque una sorta di road map per arrivare al congresso viene definita, con primarie fissate al 19 febbraio. Giovedì 24 novembre la direzione nazionale sceglierà i componenti del Comitato costituente, che redigerà il ‘Manifesto dei valori e principi’. Shlein potrà iscriversi al partito e correre. Chi è pronto a farlo è Stefano Bonaccini. La sua riserva dovrebbe essere sciolta domani, domenica, nel corso dell'incontro al circolo PD di Campogalliano, suo comune di residenza, che lo stesso Bonaccini invita a seguire in diretta Facebook, fissando anche un orario, quello delle 11,30.