Il segretario Pd Letta: 'L'Italia è al fianco dell'Ucraina'

'Sono stati messaggi di unità straordinari: sagrato e la facciata di Santa Croce, la piazza con bandiere straordinarie, l'immagine del messaggio del presidente Zelensky. E' il segno di un'Italia che è al fianco dell'Ucraina'. Così il segretario nazionale Pd Enrico Letta durante la manifestazione “Cities stand with Ukraine” a Firenze.'E’ la prima grande manifestazione europea promossa da quando è iniziata la guerra da tanti sindaci, da Madrid a Helsinki, da Palermo a Varsavia. Siamo qui per esprimere vicinanza al popolo ucraino, ai sindaci ucraini. I sindaci non hanno esercito, cercano di aiutare come possono i loro cittadini - ha detto il sindaco di Firenze Nardella -. E’ disumano tutto questo. Siamo felici dell’intervento del presidente Zelensky che sotto le bombe ha trovato il tempo per mandare un messaggio a Firenze e a tutte le città europee. Per noi sindaci l’Ucraina è già Europa, Leopoli, Karkiv, Odessa, Kiev sono già Europa ed è questo il senso della nostra iniziativa'.