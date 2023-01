Il sindaco di Bologna: 'Il renzismo? E' stato solo una parentesi'

Quella di Matteo Renzi alla guida del Pd è stata solo 'una parentesi nella lunga storia della sinistra'. Un'epoca che ora 'dobbiamo avere l'ambizione di chiudere', per avere una 'prospettiva più lunga'. E' l'esortazione che arriva dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, questo pomeriggio ai microfoni di Radio Immagina. 'Dobbiamo avere l'ambizione di chiudere l'epoca del renzismo, di qua o di là - sostiene Lepore - bisogna avere una prospettiva storica più lunga. Renzi è stato una parentesi nella storia della sinistra che dall'800 a oggi è un po' lunga. Se vogliamo dare futuro e prospettiva al partito dovremmo uscire da questa diatriba, anche sui singoli nomi, e parlare invece di idee'.Secondo il sindaco di Bologna, tra l'altro, 'abbiamo bisogno di una riforma del partito'. Prima di tutto, afferma Lepore, 'serve fare una riflessione seria su come si seleziona la classe dirigente, non si possono fare i congressi in questo modo'.Quindi 'mi aspetto che la nuova segreteria faccia una riforma che renda più vicino il partito alla vita delle persone, ci renda più veloci e ci dia più profondità. I circoli in questo congresso non sono protagonisti, su questo bisogna riflettere'.Per Lepore, infatti, 'si dà per scontato che l'esistenza dei circoli sia quasi indifferente per la classe dirigente. Questo lo sentiamo tutti, ed è un peccato. Ci siamo illusi che un partito liquido e che le primarie ci possano salvare, ma un partito che si convoca solo per decidere le candidature serve a poco. Dobbiamo tornare a essere una comunità che discute delle questioni, con un vero percorso partecipativo'.