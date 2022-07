Muzzarelli elogia su Facebook la festa islamica senza donne: pioggia di critiche

Donne non solo assenti nella schiera di centinaia di uomini partecipanti ad una festa religiosa islamica ma che, a domanda, viene specificato essere presenti, si, ma in un area a loro dedicata. Divise di fatto dagli uomini e soprattutto, evidentemente, lontano dagli sguardi e dagli obiettivi della macchine fotografiche. Fatto sta che le foto che scorrono condivise sulla pagina FB del sindaco mostrano centinaia di uomini e nemmeno una dona.Cosa che dovrebbe fare storcere il naso, se non essere oggetto di condanna, da qualsiasi parte politica eosicla, ma che ci si aspetterebbe esserlo tanto più da parte di un partito che sul tema della parità di genere porta avanti da anni un manifesto politico.

Condivisione boomerang (e non è la prima), per il sindaco Giancarlo Muzzarelli sulla sua pagina Facebook. Perché sul post che condivide



ota anche come Festa del sacrificio perché ricorda la prova di Abramo al quale venne concesso di salvare il figlio dal sacrificio.