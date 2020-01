Il sistema dei rifiuti, così la Regione 'gonfia' la quantità prodotta

'L’Emilia Romagna ha una produzione procapite anno di oltre 600 chili di rifiuto domestico. Le regioni virtuose sono a 50 chili procapite anno. In questa differenza c’è tutto il sistema Multiutility- Atersir-Pd caro a Bonacini. Ma anche caro, nel senso di costoso, anche per le tasche dei cittadini che pagano questo sistema con la Tari'. Così in una nota'Questi impressionanti volumi di rifiuto che a ognuno di noi viene detto che produciamo, sono in realtà artefatti dal sistema di assimilazione dei rifiuti industriali che alterano la vera quantità di rifiuti che effettivamente produciamo. Questa alterazione di dati che incide anche sui costi effettivi della Tari è applicata per rientrare nei parametri imposti dalla Ue di raccolta differenziata minima da raggiungere per ogni comune. A chi giova questo sistema? Non certamente al cittadino che si trova a pagare costi Tari più che doppi rispetto a regioni virtuose. Anche la plastica differenziata viene poi avviata all’incenerimento per una quota prossima al 95%. E’ necessario provvedere ad un efficace controllo dell’operato dell’ente regionale Atersir per evitare queste storture a danno dell’ambiente'.