Il sondaggio: Pd allunga e si conferma il primo partito, crollo del M5

Il Partito Democratico nell’ultima settimana allunga ulteriormente nelle intenzioni di voto e si conferma primo partito. Lieve aumento anche per Fratelli d’Italia e Lega, rispettivamente secondo e terzo partito. In calo il Movimento 5 Stelle, quarto, che registra la flessione più grande della settimana. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 17 dicembre 2021 su un campione di mille persone.Col 21,7% il PD resta primo partito (+0,8% rispetto a sette giorni fa) e aumenta il divario su FDI (20,6%, +0,2%) e Lega (18,4%, +0,2%). Tonfo del M5S (-0,8%), ora al 14,4%. Lieve oscillazioni per Forza Italia (+0,1%), adesso all’8,8%. Nel sondaggio Dire-Tecnè seguono Azione 3% (-0,2%), Italia Viva 2,1% (-0,3%), Sinistra Italiana 2% (-0,1%), Europa Verde 1,9% (+0,1%), Articolo Uno 1,7% (+0,1%), +Europa 1,6% (-0,1%). Fetta degli astenuti-incerti al 42,8%.

