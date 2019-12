A Bologna in 3000 per la Meloni: 'Bonaccini perchè nascondi il Pd? Non vergognarti'

In un auditorium pieno alla Fiera di Bologna, una sala in grado di ospitare oltre 3000 persone, si è tenuta questa mattina l'iniziativa di Fratelli d'Italia conin vista del voto del 26 gennaio in Emilia Romagna. Una iniziativa dal titolo 'Imprese, lavoro e infrastrutture' che ha visto sul palco i leader nazionali e regionali del partito, per l'Emilia Romagna, e diversi imprenditori che hanno testimoniato la loro esperienza sui problemi del mondo del lavoro, tra questi anche la modenese Cinzia Franchini che ha portato alla platea meloniana le istanze del settore dell'autotrasporto. In platea, tra gli altri, anche La Russa e la Santanchè.Oltre 150 i modenesi presenti in sala, guidati dal dirigente nazionale e candidato alle regionali Michele Barcaiuolo. I temi trattati sono quelli su cui da tempo si spende Fdi: dalla richiesta dell’abolizione del reddito di cittadinanza alle misure per eliminare la burocrazia, fino al rilancio di misure per la crescita come la flat tax almeno sui redditi incrementali, la forte contrarietà a plastic tax e sugar tax e le misure a favore della famiglia per asili nido gratuiti e con orario prolungato oltre al reddito di infanzia e l’Iva al 4% per tutti i prodotti per l’infanzia.Sullo sfondo, ovviamente le elezioni regionali. E nel suo discorso Giorgia Meloni ha attaccato duramenteinvitandolo a non nascondere il simbolo del suo partito. 'Non vergognarti del Pd, Bonaccini, siete proprio quelli lì - ha detto la Meloni -. Fratelli d'Italia non si vergogna del suo simbolo e ne è orgogliosa'. E poi la stoccata alle sardine: 'L'unico movimento di piazza che appoggia chi governa da sempre una regione'. Inevitabile il tema Bibbiano: 'Per il Pd Bibbiano è stato un raffreddore - ha chiuso la leader Fdi -. Per noi è la sinistra il raffreddore, il virus che ha colpito questa terra cresciuta nonostante il Pd e non grazie al Pd. Ma noi saremo l'antidoto a questo virus'.