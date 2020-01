'In Emilia-Romagna la sanità è più privatizzata che in Veneto'

'La sanita' in Veneto e' privata solo al 10% e non ci sono prestazioni specialistiche affidate ai privati come invece la cardiochirurgia in Romagna. Il nostro sistema sanitario e' assolutamente per tutti senza distinzioni tra ricchi e poveri'.Anche il governatore veneto Luca Zaia interviene cosi' nella polemica sulla sanita' emiliano-romagnola che infuria tra il presidente uscente, Stefano Bonaccini, e la sua sfidante leghista, Lucia Borgonzoni.Durante il suo tour elettorale a Parma, a sostegno di Borgonzoni e del capolista del Carroccio, Fabio Rainieri, Zaia rivendica il fatto che il modello veneto possa essere d'esempio anche per l'Emilia-Romagna. 'In Veneto non vogliamo i lazzaroni che non rispettano le regole- afferma il governatore- ma i tanti immigrati che le rispettano li accogliamo. Noi veneti non vogliamo invadere l'Emilia-Romagna, ma sono gli emiliani e i romagnoli che hanno l'occasione di cambiare con Borgonzoni presidente, per essere amministrati dalla Lega che sa intercettare i bisogni della gente che il Pd e gli altri partiti di sinistra non vedono'.