'In Lega esponenti di estrema destra'. Poi si candida con Fdi

'Vi informo, come trapelato da poco, che sarò candidato per la lista di Fratelli d'Italia. Una decisione difficile che forse solleverà qualche perplessità'. Ad annunciarlo è il consigliere uscente a Bologna Umberto Bosco, il quale pubblica due giorni fa aveva polemizzato col Carroccio che lo aveva escluso dalle liste per le comunali a suo dire 'per essersi opposto all'ingresso in lista Lega di esponenti dell'estrema destra bolognese e per aver osato farlo alla luce del sole, a mezzo stampa'.'Ti hanno cacciato dalla Lega perché ti opponevi all'ingresso dell'estrema destra e ora ti candidi in Fdi? - si chiede Bosco su Facebook - Non credo mi abbiano cacciato per quello, semmai perché ho osato criticare pubblicamente questa decisione o forse per alcune mie battaglie che non ritenevano importanti.Comunque conosco molti esponenti di FDI a Bologna e posso serenamente dire che non è un partito di estremisti, ma di persone serie e preparate, coerentemente di destra. Resta che mi candido da indipendente. Ho dedicato questi anni per portare avanti battaglie importanti su ambiente ed animali e non posso abbandonare le loro istanze solo perché il partito dove ho umilmente militato per 16 anni ha deciso di freddarmi all'ultimo secondo. Ho scelto FdI perché ho sempre stimato le persone che lo compongono e mi hanno assicurato ampia autonomia e la possibilità di poter proseguire le istanze avviate in Consiglio Comunale'.