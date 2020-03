In piena pandemia Muzzarelli a Modena aumenta le tasse

Noi a Modena siamo un po' così... In piena pandemia, mentre lo Stato si sgola nel tentativo di mantenere la pace sociale, il sindaco e la giunta locale varano una manovra di bilancio che aumenta di 1,8 milioni di euro l'incasso previsto dall'addizionale Irpef. Una stangata sulle tasse (simile a quella varata dal primo Muzzarelli 5 anni fa quindi appena dopo l'elezione e distante dal prossimo voto) quando il coronavirus era solo un lontano fantasma cinese e in Italia tutti giuravano che vi era rischio di contagio zero... Ebbene, quella strategia di tempi di pace (già assurda e offensiva per i tempi di pace) è stata adottatta tal quale, senza modifiche alcune e senza ripensamenti, dal sindaco anche in tempo di guerra. Che tanto chiedere più soldi ai cittadini va sempre bene.Uno schiaffo non solo ai bilanci familiari (gravati di un ulteriore balzello) ma soprattutto alla intelligenza e alla dignità dei modenesi. Tappati in casa e trattati come sudditi. Perchè tanto qui a Modena si accetta tutto. Qui a Modena noi abbiamo una marcia in più. E se non si ha la pasta da mettere in tavolo? E che cavolo, si mettano le ostriche e l'astice. Che problema c'è?