'Inceneritore Modena, Comune non decide? Così si mente agli elettori'

dipende dalla Regione Emilia se verrà ridotta l'attività dell'inceneritore di Modena in relazione all'aumento della raccolta differenziata. Ci permettiamo di ricordare alla maggioranza che governa questa città che il 2035 è la data di superamento dell'incenerimento dei rifiuti che si legge nel programma del campo largo. Campo largo che ha vinto le elezioni in Comune a Modena. Se il Comune non può decidere al riguardo si è mentito agli elettori? Modena ha l'inceneritore più grande della regione alla pari di quello di Bologna ma, visto le dimensioni diverse delle due città, Modena può, a ragione, fregiarsi del titolo di 'Pattumiera dell'Emilia Romagna' bruciando i rifiuti di tutta la regione'. A parlare sono il consigliere Maria Grazia Modena e Vittorio Ballestrazzi di ModenaperModena.

'La raccolta differenziata porta a porta con tariffa puntuale è il metodo migliore per ridurre i rifiuti alla fonte, recuperare materie prime secondarie, pagare meno e insegnare alle giovani generazioni che nulla si distrugge e tutto si trasforma. Questo vale per i rifiuti solidi urbani (domestici e assimilati) e per i rifiuti speciali (aziende). Il sindaco deve superare la raccolta mista stradale, per intenderci quella con i sacchi per strada e passare al porta a porta con tariffa puntuale totale come altre città d'Italia tra cui Forlì che è un esempio virtuoso a due passi da noi. Da settembre abbiamo chiesto che chi a Forlì sta organizzando la raccolta con risultati di riciclo straordinari, che sono quelli che contano, venga a parlare in Consiglio per spiegare il metodo ma tutti fanno orecchie da mercante - chiude la Modena -. Se farà questo il nostro appoggio non mancherà e per indirizzare sindaco, giunta e Consiglio su quella che è, risultati alla mano, la buona strada consigliamo in queste feste di leggere 'La gestione responsabile dei rifiuti'. È come seguire la Stella Cometa'.