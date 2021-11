Inceneritore Modena spento nel 2034? Hera gestirà rifiuti a Modena fino al 2036

Da una parte la promessa elettorale del sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, il quale ha affermato in campagna elettorale due anni fa che l'inceneritore di Modena verrà spento nel 2034 ( qui l'articolo ). Dall'altro la gara appena vinta da Hera per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in 32 Comuni modenesi tra i quali Modena città, ha una durata fino al 2036 ( qui l'articolo ). Il contratto, che sarà firmato nei prossimi mesi fra la multiutility e Atersir, dal valore complessivo di oltre 880 milioni di euro, ha infatti un orizzonte temporale di 15 anni.E allora è lecito chiedersi se quella promessa così lontana di Muzzarelli resterà comunque nel libro dei sogni. E' pensabile che Hera possa spegnere l'inceneritore due anni prima della chiusura del contratto? Vedremo... O almeno lo vedrà chi avrà la fortuna di esserci.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.