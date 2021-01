'Inceneritore, Muzzarelli sconcertante: è questa la green economy?'

'Da più di 30 anni si punta al riciclo ed al riuso di preziosi e costosi materiali offerti dalle raccolte rifiuti. Proprio per questi morivi dal 1998 anche l'Europa ha di fatto 'archiviato' gli inceneritori. Lo scorso 7 ottobre il TAR del Lazio ha accolto il ricorso fatto da cittadini e comitati contro l'art.35 dello 'sblocca Italia' di Renzi, che prevedeva il potenziamento di 42 inceneritori Italiani e la costruzione di altri 8 nuovi impianti - continua il Comitato -. La sentenza è chiara: parla di 'Mancanza valutazione ambientale strategica'. E' stato così 'cassato' il decreto attuativo Renziano del 10/8/2016 e definitivamente azzerate le previsioni di potenziamento o di costruzione di nuovi inceneritori anche in Italia. Nel mondo, la lotta ai cambiamenti climatici sta muovendo giovani, intere generazioni ed una nuova imprenditoria rivolta al futuro. Il Covid 19 ha evidenziato come nelle zone più inquinate si favorisca il propagarsi (oltre che di malattie respiratorie e tumori) di Virus ed epidemie. Ci saremmo quindi aspettati da Muzzarelli un suo intervento congruente, di annuncio della chiusura dell'inceneritore di Modena entro il 2025, contestualmente all'inaugurazione di un impianto Provinciale di separazione a freddo dei rifiuti volto al loro riciclo e riuso. Niente di tutto questo: anzi. Viene dunque spontaneo chiedersi: di quale 'green economy' ci si sta riempiendo la bocca?'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.