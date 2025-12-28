'Stupisce che esponenti politici nazionali del Partito Democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, anche espressione della provincia di Modena, intrattenessero rapporti con alcuni dei soggetti arrestati, invitandoli addirittura in Parlamento. Chiediamo pertanto che anche l’Amministrazione comunale di centrosinistra collabori attivamente con le autorità competenti e prenda netta distanza da questi soggetti, affinché Sassuolo resti una città libera, sicura e impermeabile da ogni forma di estremismo. Inoltre chiediamo una verifica su eventuali sussidi erogati dal comune di Sassuolo in favore del nucleo familiare della persona arrestata, sarebbe inammissibile, visto che risulta che nel suo alloggio siano stati trovati oltre mezzo milione di euro'.
Inchiesta fondi Hamas, Platis e Capezzera (FI): 'Far luce su finanziamenti ad associazioni islamiche del territorio'
'La libertà religiosa è un valore costituzionale, ma non può mai trasformarsi in uno scudo dietro cui si annidino opacità e radicalismi'
