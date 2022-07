Italia sovrana e popolare, questa sera a Modena si parla di Ucraina

Oggi, venerdì 29 luglio alle 21.15, presso Villa Morano, Strada Chiesa Saliceta San Giuliano 22/2 a Saliceta San Giuliano di Modena, si svolgerà la presentazione del libro '1991-2002 Ucraina, il mondo al bivio” con l'autore Giacomo Gabellini.Il libro analizza le cause del conflitto, indagando sulle ragioni che stanno alla base della cronica instabilità dell'Ucraina e dell'attacco russo, scatenato al culmine di un’escalation protrattasi ininterrottamente dal 2014. Un attacco che ha generato violente scosse telluriche destinate a ridisegnare radicalmente gli assetti geopolitici ed economici mondiali.L'iniziativa è stata organizzata da Italia Sovrana e Popolare, il nuovo soggetto politico costituito da Ancora Italia di Francesco Toscano, Riconquistare l'Italia di Stefano D'Andrea, Partito Comunista di Marco Rizzo, Azione Civile di Antonio Ingroia, Rinascita Repubblicana di Francesca Donato e da altre formazioni e gruppi che hanno partecipato alla creazione di questo nuovo laboratorio politico che ha deciso di presentarsi alle elezioni legislative, indette per domenica 25 settembre 2022, a seguito della caduta del governo Draghi e della fine anticipata della legislatura. A Modena candidato capolista al Senato sarà il dottor Daniele Giovanardi, ex primario Ps di Modena.I cittadini che lo desiderano questa sera potranno firmare per la presentazione della lista elettorale di Italia Sovrana e Popolare.