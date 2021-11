Italpizza, sciopero Cgil davanti ai cancelli

Sciopero questa mattina davanti ai cancelli di Italpizza a San Donnino di Modena, uno sciopero promosso dalla Cgil e al quale Cisl e Uil non hanno aderito.La Cgil chiede la reinternalizzazione dell’appalto Evologica deve garantire a tutti i lavoratori in forza al 31.12.2021 il passaggio alle dipendenze dirette di Italpizza a far data dal 1° gennaio 2022 applicando la normativa del Codice Civile.“Quindi nessun problema tecnico – affermano i sindacalisti Cgil Cesare Pizzolla, Laura Petrillo, Marco Bottura e Samantha Sapiente - basta applicare le norme esistenti che non inibiscono la possibilità di trasferire immediatamente tutti i lavoratori, anche coloro che fossero assenti. La Cgil non può accettare ulteriori sacrifici economici per i lavoratori, quindi il CCNL dell’industria alimentare deve essere applicato integralmente. Non si può parlare, come pretende l’azienda, di aumento del costo del lavoro, ma è vero il contrario poiché sinora l’azienda ha beneficiato di un costo del lavoro più basso”.