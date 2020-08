'La fine del Posto integrato è il fallimento del patto Modena sicura'

Si è tenuto questa mattina, come annunciato , il presidio del Sap contro il mancato rispetto del patto “Modena Sicura”, firmato nel 2017 tra Ministero dell’Interno e Comune di Modena e la fine di fatto del posto integrato di polizia. 'Nel tempo questo presidio è stato smantellato, riducendo il personale, fino a ridurlo ad una cattedrale vuota - ha siegato il segretario del Sap Orfello -. Denunciamo la responsabilità del Ministero dell’Interno per la violazione degli impegni assunti e la spesa di soldi pubblici per organizzare locali, computer, collegamenti banche dati, scrivanie che non hanno senso di esserci poiché manca la cosa più importante, ovvero gli uomini che dovevano essere garantiti dal governo con gli impegni assunti in pompa magna. Appare inaccettabile che si parli di accogliere in città cittadini extracomunitari irregolari che pretenderebbero un necessario impegno in termini di personale di polizia, anche perché al momento la Questura di Modena non è in grado con i numeri che ha di farsi carico anche di questa supposta incombenza, quando da anni un presidio nato dall’esigenza di contrastare fenomeni criminali sempre più all’ordine del giorno e sempre più aggressivi in zona centro storico, è stato ridotto ad un numero ridicolo nel totale disinteresse istituzionale'.Al presidio era presente anche l'organizzazione sindacale Orsa Trasporti. 'Ricordiamo che la stazione delle corriere oltre ad essere punto di transito di partenza e di arrivo di tante corriere è anche dove è ubicata la saletta degli autisti che hanno uno spazio per il recupero psicofisico durante la pausa giornaliera - spiega Luigi Sorrentino di Orsa -. Nell'ultimo anno si sono susseguiti vari atti vandalici all'interno di questo spazio che hanno portato Seta ad intervenire. Un posto di polizia integrato operativo sarebbe un deterrente per tanti malintenzionati'.