'La Lega fa la Lega e non guarda a destra o a sinistra'

'Un esercizio di analisi politica non può sostituire, un dato di fatto. Il fatto è che Luca Bagnoli è purtroppo costretto da reali impedimenti personali a continuare a ricoprire l'incarico di referente della sezione di Modena. Tuttavia non lascia la Lega Salvini Premier, tanto che si occuperà del passaggio di consegne e non farà mancare il suo apporto ogni qual volta ne avrà modo'. Così Davide Romani, referente provinciale della Lega Salvini Premier replica con una nota stampa di oggi pomeriggio all'analisi pubblicata questa mattina da La Pressa 'Il partito non ha guardato ora a destra ora a sinistra - aggiunge - . La Lega ha semplicemente fatto la Lega, con la sua naturale propensione al confronto e soprattutto con la sua spiccata partecipazione alla vita del territorio, che la rende in grado di dialogare, comprendere e affrontare le esigenze di cittadini, lavoratori e imprenditori'.'Vorrei evitare fraintendimenti: non lascio il partito, di cui sono tesserato dal 2007, e il mio contributo, seppur in modo ridotto, visto gli impegni, non verrà a mancare - afferma lo stesso Bagnoli -. A fronte dei vari impegni, familiari in primis, ma anche professionali e sindacali, rappresentando la categoria degli agenti di commercio in ambito nazionale, ho deciso, responsabilmente, di lasciare la guida della Lega a Modena come referente cittadino, pur mantenendo un ruolo di supporto, in ambito locale oltre che provinciale'.