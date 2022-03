La libertà oltre il Green Pass: sabato a Modena arriva Puzzer

Nel giorno dell'annuncio dell'addio al super green pass per poter lavorare, ma comunque del mantenimento del green pass base, Modena si prepara ad accogliere i volti nazionali del movimento che in questi mesi si è opposto alla tessera verde. Sabato 19 marzo, alle 15 al parco Novi Sad di Modena si terrà un evento promosso da Nolockdown Emilia Romagna, La Gente come Noi e da una serie di altre sigle. Tanti gli ospiti attesi, su tutti il leader dei portuali di Trieste Stefano Puzzer. Prevista anche la partecipazione, tra gli altri, di Andrea Colombini, Bianca Laura Granato, Francesco Forciniti, Pino Cabras, Michele Giovagnoli, Daniele Giovanardi.

