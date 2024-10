La maggioranza boccia la proposta del 'Nonno Vigile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un giochetto che sa tanto di presa in giro dei cittadini e degli stessi agenti della Polizia Locale che per vent’anni hanno dovuto attendere e che se non fosse stata portata all’attenzione dei più grazie a Fratelli d’Italia, chissà per quanto altro tempo avrebbero atteso. L’opposizione ha già dimostrato quanto non conti da dove arrivino le proposte, proprio perché come metro di giudizio per decidere cosa e come votare, noi valutiamo sempre e solo il bene della città. Il recente passato ne è la dimostrazione. Registriamo il cortocircuito avvenuto a seguito della risposta all’interrogazione presentata dalla collega Modena che al punto specifico relativo agli attraversamenti scolastici ha visto l’assessore Camporota rispondere di aver già avviato l’iter per poter lavorare all’inserimento del mondo del volontariato a sostituzione, ove possibile, degli agenti'.

Una proposta, quella avanzata dall'Amministrazione comunale, e approvata ieri in un atto che comunque è di indirizzo, che nella sostanza è già stata accolta con favore dai lavoratori di Polizia Locale,