Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

), interviene su quanto annunciato ieri dal Comune di Modena.‘Auspichiamo che il Sulpl riceva presto le informazioni in merito al percorso annunciato e caldeggiato da anni da questa sigla sindacale, che consentirà nei prossimi mesi di alleggerire la presenza degli agenti che potranno essere impiegati in compiti adeguati ai tempi, di presidio del territorio per assolvere ai numerosi e delicati impegni quotidiani per la città. Grande soddisfazione per il risultato raggiunto grazie alla nostra perseveranza’.