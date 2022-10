'La Pace non si arma': fiaccolata a Modena di Italia Sovrana Popolare

Dopodomani, venerdì 21 settembre alle 20.45 Modena ospiterà l'iniziativa “La pace si ama, non si arma”, il concentramento è previsto in Piazzale Sant’Agostino, seguirà un corteo con le fiaccole che attraverserà il centro della città, fino a Largo Porta Bologna, dove la serata verrà conclusa da alcuni interventi sul tema della pace.'Gli organizzatori dell’iniziativa, Ancora Italia e Italia Sovrana e Popolare invitano tutti i cittadini a partecipare, senza distinzioni di appartenenza politica o culturale, per dare un importante segnale anche nella nostra città sull’importanza di cambiare le posizioni dell’Italia sul conflitto in atto tra Russia e Ucraina e richiedere che l’Italia assume un vero ruolo di mediazione tra le parti, cosi come sta facendo la Turchia per arrivare ad una vera trattativa di pace con immediato cessate il fuoco come prima condizione necessaria al dialogo diplomatico tra i belligeranti - si legge in una nota del partito guidato da Rizzo -.