'La Pressa diffonde odio pubblicando nazionalità di chi delinque? Frasi sconcertanti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Siamo su scherzi a parte? Quanto accaduto a Parma, dove due agenti della Polizia Locale sono stati aggrediti durante un controllo stradale, con uno di loro addirittura investito dall’auto controllata, è un fatto gravissimo che merita indignazione e fermezza da parte delle istituzioni e della cittadinanza. Eppure, ciò che lascia sgomenti è leggere che il presidente del consiglio comunale di Carpi, invece di esprimere solidarietà ai colleghi coinvolti o di preoccuparsi della sicurezza degli operatori di polizia, abbia preferito attaccare il giornale La Pressa, accusandolo di fomentare odio solo per aver citato la nazionalità del soggetto responsabile dell’aggressione'. A intervenire in questi termini sulle parole del presidente del Consiglio comunale di Carpi, Andrea Artioli, non smentite dal sindaco di Carpi Riccardo Righi, è Nicholas Brigati, coordinatore provinciale del sindacato della polizia locale Sulpl Parma.



'È davvero incredibile che un rappresentante istituzionale si concentri su un aspetto secondario della vicenda, invece di condannare con forza l’atto violento e chiedere giustizia per gli agenti colpiti. La sicurezza degli operatori di polizia dovrebbe essere una priorità per tutti, a prescindere da qualsiasi considerazione ideologica. Provoca rabbia e sconcerto che un’istituzione così rilevante si scagli contro un giornale piuttosto che contro chi commette reati. La nazionalità di un aggressore non dovrebbe essere né un’aggravante né un’attenuante: ciò che conta è il rispetto della legge e la tutela di chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza di tutti. Auspichiamo maggiore attenzione e rispetto per chi indossa una divisa e rischia la vita nell’esercizio del proprio dovere' - chiude Brigati.