La sinistra contro Bonaccini: 'Tassiamo il trasporto merci su gomma'

Sull'onda del quarto 'Friday for Future', il candidato a presidente della Regione de L'altra Emilia-Romagna, Stefano Lugli, chiede che vengano prese 'decisioni immediate che non siano spot elettorali', per contrastare subito l'emergenza ambientale.



In Emilia-Romagna 'possiamo avviare adesso la transizione ecologica, riconvertire cioè l'industria e l'economia per renderla sostenibile: occorre agire subito per invertire la rotta di un modello di sviluppo deleterio, non solo ambientalmente ma anche dal punto di vista sociale ed economico. Come? Ad esempio rovesciando le priorità del Piano dei Trasporti, che su tutto il territorio regionale punta solo su nuove autostrade e indirizzando le relative risorse al trasporto pubblico, per agganciare l'Emilia-Romagna all'Europa più moderna, che punta a dirottare le merci su ferro'.

Per fare ciò - aggiunge Lugli - 'proponiamo di cambiare subito la legge urbanistica, che attualmente consegna la pianificazione del territorio ai privati, dando così una spinta ulteriore alla cementificazione. Poi avviando la riconversione delle piattaforme estrattive di idrocarburi nell'Adriatico, prevedendo lo stop al rinnovo delle concessioni. Servono strategie nette, insomma, che siano accompagnate da politiche fiscali che stimolano le aziende sostenibili, e facciano pagare di più chi inquina. Per questo L'Altra Emilia-Romagna si batte per l'introduzione di una sovrattassa per il trasporto merci su gomma, per renderlo meno competitivo rispetto ad altre forme di mobilità, e destinando quelle risorse alla necessaria riconversione ecologica'.