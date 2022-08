La sinistra di Unione Popolare ce l'ha fatta: è presente in tutta Italia. Ecco i nomi

Oggi Unione Popolare ha consegnato le liste in tutti i collegi elettorali, inclusi quelli dell’Emilia-Romagna.'Nonostante le tempistiche assurde che hanno costretto la raccolta firme nelle settimane di Ferragosto, decine di migliaia di cittadine e cittadini in tutta Italia hanno firmato per permettere la presentazione di Unione Popolare, la lista con capo politico l'ex sindaco di Napoli Luigi di Magistris che si schiera come unica lista per la giustizia sociale e ambientale, contro l'agenda Draghi, contro la guerra - si legge in una nota -. Dopo aver superato gli scogli burocratici, ci aspetta una campagna elettorale in cui dare voce a chi in questi anni ha pagato il prezzo della pandemia e della guerra, è stato deluso dalle promesse di cambiamento, è stato escluso dal sistema'.Ecco i nomi di tutti i candidati in Emilia RomagnaCANDIDATI UNIONE POPOLARE CAMERA 01(Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia)PLURINOMINALEBUI AndreaCRISTALLI MariagraziaMONTELAGHI AlbertoANTINORI Maria ElenaUNINOMINALECollegio uninominale n. 01 - PiacenzaANELLI Elena MariaCollegio uninominale n. 02 - ParmaVARATTA AntonioCollegio uninominale n. 03 - Reggio EmiliaCUCCURESE NataleCANDIDATI UNIONE POPOLARE CAMERA 02(Province di Modena e Bologna)PLURINOMINALECOLLOT MartaSCAGLIARINI AndreaCURIONE NoemiTIGRINI EmanueleUNINOMINALECollegio uninominale n. 04 - ModenaCARRASSO JoseCollegio uninominale n. 05 - ImolaBERNANARDI AlessandroCollegio uninominale n. 06 - BolognaFERLINI SimonaCollegio uninominale n. 07 - CarpiGOVONI ElenaCANDIDATI UNIONE POPOLARE CAMERA 03(Province di Ferrara, Ravenna, Forlì/Cesena, Rimini)PLURINOMINALEBONGARZONE AlessandroLOVATO MartaGENTILINI Roberto detto “PIUMINO”CENNI IlariaUNINOMINALECollegio uninominale n. 08 - RavennaSALVO LilianaCollegio uninominale n. 09 - FerraraSORIANI StefaniaCollegio uninominale n. 10 - ForlìBASINI BrunoCollegio uninominale n. 11 - RiminiMASCIOLI GuidoCANDIDATI UNIONE POPOLARE SENATO 01(Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena)PLURINOMINALEVARESI PaolaLUGLI StefanoBARUFFINI BeatriceORRÚ LuigiUNINOMINALECollegio uninominale n. 01 - ParmaALLAWI HaithamCollegio uninominale n. 02 - ModenaPINNOCK JudithCANDIDATI UNIONE POPOLARE SENATO 02(Province di Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì/Cesena, Rimini)PLURINOMINALEARDENI Pier-GiorgioLONGO MariaCOLLINA MauroFORTUZZI FrancescaUNINOMINALECollegio uninominale n. 03 - BolognaODORICI Marco detto ODDOCollegio uninominale n. 04 - RavennaTESTI MirnaCollegio uninominale n. 05 - RiminiGODI Oreste