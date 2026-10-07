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L'addio di Giacobazzi a FI verso Italia Viva maturato mesi fa: con Pluralia a giugno già a confronto con Mezzetti

L'addio di Giacobazzi a FI verso Italia Viva maturato mesi fa: con Pluralia a giugno già a confronto con Mezzetti

Il gruppo consigliare prende il nome dell'associazione fondata e presentata da chi ha ufficializzato il passaggio alla Casa di Matteo Renzi

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Il nome di Forza Italia associato a quello di Piergiulio Giacobazzi era già sparito dalla locandina dell'evento organizzato il 10 giugno scorso, dall'Associazione culturale Pluralia, nome che dal prossimo Consiglio Comunale identificherà il nuovo gruppo rappresentato da Piergiulio Giacobazzi dopo l'uscita da Forza Italia. In quella locandina l'immagine plastica di ciò che sarebbe successo.

Un addio a Forza Italia uno sguardo a Matteo Renzi che, è ancora più chiaro gli occhi di oggi, si preparava da tempo. Le dimissioni da coordinatore provinciale di Forza Italia e dalla rappresentanza del partito in Consiglio comunale a Modena di Piergiulio Giacobazzi, arrivate l'altro ieri, e la contestuale costituzione del nuovo gruppo consiliare 'Pluralia' sembrano il punto d'arrivo di una scelta maturata, anzi potremmo dire già strutturata, all'inizio dell'estate scorsa, quattro mesi fa.

Il riferimento è al 10 giugno, quando Giacobazzi partecipò a Modena a un confronto politico con il sindaco Massimo Mezzetti, dal titolo 'Modena: visione e progetto. Competitività, direzione, proposte'. L'incontro era il primo evento pubblico organizzato dell'associazione culturale Pluralia.

L'associazione Pluralia è stata fondata e presentata quella sera da esponenti che in questi giorni, dalla Leopolda, hanno ufficializzato la loro uscita da Forza Italia e la propria adesione al progetto politico di Matteo Renzi.
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Tra i modenesi che hanno lasciato Forza Italia per approdare in quell'area, con tanto di saluto sorridente dello stesso Renzi, mancava all'appello ufficiale soltanto il nome di Giacobazzi.
Il tassello mancante è arrivato ieri, in conferenza stampa, quando il consigliere ha confermato che le novità per Forza Italia a Modena, anticipate dallo stesso Renzi, riguardavano proprio lui. Con la nascita del gruppo 'Pluralia' in Consiglio comunale, rappresentato da Giacobazzi, il cerchio si chiude.

Il passaggio ufficializzato ieri racconta dunque di un percorso politico che mesi fa guardava da Forza Italia già verso Matteo Renzi. Con tanto di nome. Un cammino iniziato probabilmente ben prima dell'annuncio, come suggerisce l'uscita già ben confezionata del 10 giugno, nel primo confronto pubblico con Mezzetti, accompagnato anche da una locandina dove forse, A questo punto viene da pensare non a caso, Piergiulio Giacobazzi veniva identificato soltanto come consigliere comunale omettendo di fatto Forza Italia. Un preludio a tutto tondo di ciò che si sarebbe concretizzato quattro mesi più tardi, con Giacobazzi consigliere comunale di Pluralia.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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