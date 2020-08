Lanzi: 'A Vignola il M5S non si presenta, ma non appoggia il Pd'

“A Vignola, nonostante ci sia un gruppo di lavoro sul territorio, non si sono verificate le condizioni per completare un progetto per le Amministrative 2020. Si è lavorato fino all’ultimo, ma anche a causa di questo periodo di lockdown e distanziamento sociale non si è giunti alla certificazione di una lista M5S. Cosa certa è, però, che l’ex consigliere Nadia Piseddu non ha preso parte ai lavori e anzi, è da più di un anno che non collabora con il gruppo. Non è chiaro, quindi, in virtù di cosa esprima i suoi giudizi. Il Movimento 5 Stelle è in un momento di transizione e certamente questo coinvolge anche i territori in un confronto dialettico, a volte anche acceso. Ma questo fa parte di un Movimento politico che naturalmente vive, cresce e si evolve. Punto, non c’è altro. Nel nostro ruolo di Facilitatori agli affari interni, siamo vicini al territorio, abbiamo accompagnato in questi mesi i progetti nati in vista di questo appuntamento elettorale. Purtroppo, Vignola 5 Stelle in questa tornata elettorale non ci sarà, ma ovviamente come Movimento non possiamo appoggiare nessun altro candidato. Troppo spesso sono state espresse posizioni distanti da quelle che portiamo avanti da sempre. Ci rattrista molto che degli attivisti o ex consiglieri, in cerca di visibilità, si ergano sul loro scranno di plasmatori del M5S vignolese e, per via di una non meglio identificata patente di “purezza”, possano sparare a zero su altri Portavoce, nazionali e non, definendoli “Pentapiddini della truppa Conte”. Il Movimento 5 Stelle c’è ed è aperto a tutti coloro che mettono al primo posto la salvaguardia dell’ambiente, la legalità e il sostegno a chi è più in difficoltà”. È quanto affermano in una nota il senatore Gabriele Lanzi e Elena Mazzoni, facilitatori agli affari interni del M5S per l’Emilia-Romagna confermando quanto pubblicato da La Pressa due settimane fa.

“Tutti – continua Lanzi - devono aver ben chiaro in testa che il sottoscritto, e molti altri colleghi ora in Parlamento, hanno costruito il MoVimento sul territorio sin dalla sua nascita. Ora abbiamo l’onere e l’onore di rappresentarlo a Roma e, personalmente, lo faccio mantenendo un contatto frequente con tutti i territori dai quali provengo. Lavoriamo ogni giorno in Parlamento, in coalizione con il Partito Democratico, ben consci della difficoltà di coniugare il nostro pensiero con quello degli alleati di Governo, ma consapevoli della responsabilità di portare a casa riforme storiche per tutti i cittadini italiani. Difendiamo a testa alta i tanti successi ottenuti in questi anni di Governo, anche se con tutte le difficoltà riscontrate nella mediazione con i colleghi delle altre forze politiche. Nonostante tutto il M5S ha portato a casa il Reddito di Cittadinanza, il Superbonus al 110%, la Legge anticorruzione e l’abolizione della prescrizione, il Decreto Dignità, il Codice Rosso contro la violenza sulle donne, la lotta al gioco d’azzardo, solo per citare alcuni dei provvedimenti approvati. Ringraziamo i tanti che hanno provato a lavorare per presentare una lista a Vignola, in particolare Alessandro Gibellini, e li esortiamo a continuare a lavorare. Come facilitatori saremo sempre al loro fianco per supportare e far emergere le risorse e la buona volontà dei tanti attivisti che incontriamo ai banchetti e alle riunioni”. Concludono Gabriele Lanzi ed Elena Mazzoni.