'Le esternalizzazioni distorcono il sistema e incentivano la fuga dei professionisti’

Elementi che renderebbe l'esternalizzazione una soluzione ultima ec estrema, motivata solo dal fatto di mantenere aperti reparti in condizioni di emergenza e carenza di personale, ma da recidere al più presto e che, appunto, non può diventare strutturale. Eppure le cose nei fatti non stanno per nulla andando nella direzione auspicata e indicata dall'Assessore. Stando alle gare pubblicate ed affidate dall'Ausl per l'acquisto di pacchetti di turni per la gestione annuale (con formula sei mesi più sei mesi), dei servizi di emergenza-urgenza e di ostetricia nella rete ospedaliera provinciale va anzi nella direzione di una strutturazione delle esternalizzazioni, di una emergenza che diventa ordinaria. Con tutti gli effetti distorsici ed erosivi che l'Assessore Donini, nel suo intervento che qui, nello specifico, riportiamo.