'Leader M5S candidato col Pd? Spregiudicatezza incredibile'

'Con una spregiudicatezza rara, anche in politica, il capo modenese dei Stelleannuncia la sua candidatura nelle liste del Pd . In questo modo i grillini svelano definitivamente il loro vero ruolo: stampelle di un Pd sempre più in difficoltà'. A parlare è il capogruppo di Forza Italia in Regione. 'Da un lato il Movimento opterà, attraverso la farsa di Rousseau, per la non presentazione della lista, dall'altro i capibastone grillini si candidano strutturalmente con la sinistra. Sembra incredibile ma questi politici sono gli stessi che a livello locale hanno accusato con parole pesantissime gli attuali candidati Dem, Bonaccini in primis, e hanno proclamato al mondo la loro 'diversità' rispetto ai partiti tradizionali. Forza Italia e il centrodestra non possono far altro che registrare quello che da mesi avevano previsto, ma per noi la strada non cambia' chiude Andrea Galli. 'Il 26 gennaio, nonostante tutte queste manovre di palazzo, il centrodestra vincerà le elezioni e libereremo l'Emilia Romagna dalla sinistra e dall'opportunismo 5 Stelle'.