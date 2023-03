Lega: 'Corteo anarchico, i modenesi non meritano una città blindata'

Così il segretario cittadino della Lega Caterina Bedostri e il suo vice Mario Mirabelli, Resp.Sicurezza, nell’esprimere preoccupazione per la manifestazione anarchica in programma domenica.Intanto la segretaria cittadina Pd Federica Venturelli, il segretario provinciale Roberto Solomita e i parlamentari Stefano Vaccari, Maria Cecilia Guerra e Vincenza Rando chiedono che il Viminale dia rinforzi alle forze dell’ordine modenesi affinché le manifestazioni previste nel fine settimana si svolgano in modo corretto.“È necessario che dal Viminale arrivino rinforzi alle forze dell’ordine modenesi affinché le iniziative previste nel fine settimana si svolgano in modo corretto, senza incidenti e nel rispetto dei cittadini e della città - affermano gli esponenti Dem -. Le manifestazioni violente del 25 aprile del 2019 non devono in alcun modo ripetersi, è assolutamente necessario evitare gli errori commessi in quell’occasione dall’allora ministro Salvini. Auspichiamo che oggi il ministro degli Interni abbia l’accortezza di comprendere i rischi che presentano gli appuntamenti dell’11 e 12 marzo a Modena, e agisca di conseguenza”.