Lega: 'La Borgonzoni ha il curriculum per essere ottima presidente'

Lucia Borgonzoni 'ha il curriculum, l'esperienza, i risultati e la determinazione per essere un'ottima presidente. E ha condotto tantissime battaglie per i cittadini'. Così la Lega, per bocca del deputato Eugenio Zoffili, difende la sua candidata in Emilia-Romagna dalle critiche mosse oggi dall'eurodeputato di 'Azione', Carlo'Pensi ai circa 160 tavoli di crisi che ha lasciato aperti da ex ministro - attacca Zoffili - con decine di migliaia di lavoratori a casa. Forse è smemorato, al pari del suo sodale Bonaccini. Del resto, è da tempo che la sinistra ha abbandonato le fabbriche, preferendo la grande finanza e i salotti radical chic. Oggi la vera sinistra siamo noi'.Il leghista ricorda poi che Borgonzoni è stata sottosegretario, consigliere provinciale ed è tuttora consigliere comunale a Bologna. Insomma 'ha il curriculum, l'esperienza, i risultati e la determinazione per essere un'ottima presidente. E ha condotto tantissime battaglie per i cittadini'. Il governatore uscente Stefano Bonaccini invece 'è il vecchio uomo d'apparato- attacca Zoffili- in una regione in cui il suo partito, il Pd, ha sempre fatto il bello e il cattivo tempo. Si rassegnino, i tempi sono cambiati'.