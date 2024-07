Lega Modena: 'Addio a Skipass: le finte svolte della sinistra'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

il suo predecessore era al corrente della fine di Skipass e avrebbe preferito non comunicarla… soprassediamo sul teatrino dello scambio di frecciatine, buono solo per chi crede alle favole. La verità, al di là del preambolo su costi e fiere per tentare di coprire ‘amici’ della stessa parte politica, è l’impoverimento di Modena, anche dal punto di vista fieristico, indotto e voluto per la sudditanza a Bologna'. Così in una nota Caterina Bedostri e Giovanni Bertoldi della Lega di Modena.'Come denunciato in Consiglio Comunale dalla stessa Lega, c’era stata la possibilità di evitare di portare la Fiera di Modena in condizioni talmente critiche, da rendere inevitabile la cessione a titolo gratuito a Bologna (a cui per altro paghiamo lavori di manutenzione e ristrutturazione dell’immobile ancora proprietà del Comune), ma l’amministrazione ha lasciato la Fiera di Modena al suo destino, a differenza di altre Fiere che in regione sono state aiutate.

L’ultimo capitolo, ovvero la cessazione di Skipass, non solo è il segnale della fine della presenza di un comparto fieristico a Modena, ma comporterà un danno per le attività turistiche del nostro Appennino, che dalla Fiera degli sport invernali di Modena ottenevano una forte spinta promozionale. Le dichiarazioni e le rassicurazioni provenienti dall’amministrazione comunale sono lacrime di coccodrillo – Mezzetti è solo l’ultimo che piange – arrivate giuste e al momento giusto per continuare ad affogare il comparto fieristico modenese (affossamento iniziato già molti anni fa, tra fiere di successo letteralmente scippate e la mancanza della realizzazione di un parcheggio adeguato alle necessità degli eventi), secondo la logica politica del colore di comando che valica priorità e necessità di un territorio: Modena sembra sempre più una realtà commissariata da Bologna sul piano economico, infrastrutturale e politico. Quindi, nessuna svolta, solo granitiche certezze di continuità' - chiude la Lega.