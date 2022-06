Lega Modena, Bagnoli lascia alla Mazzacurati il posto in Commissione

Lega Modena, su indicazione del capogruppo in Consiglio comunale Alberto Bosi, ha cambiato il proprio rappresentante nella commissione Toponomastica del Comune di Modena: al posto di Luca Bagnoli è stata nominata Valentina Mazzacurati.La decisione è stata ratificata dalla giunta nei giorni scorsi su proposta del presidente della commissione, l’assessore Andrea Bosi. L’organismo è un organo consultivo del Comune ed esprime pareri obbligatori sulla denominazione delle aree di circolazione, degli spazi e impianti pubblici e della intitolazione e realizzazione di lapidi e monumenti, fornendo una risposta motivata di accettazione o diniego delle richieste di intitolazioni di strade o monumenti.Come prevede il regolamento, la commissione è composta da sei membri indicati dal Consiglio comunale (tre per la maggioranza e tre per le minoranze) e da sei esperti in materie scientifiche, letterarie, storiche, urbanistiche.I sei esperti sono: Franca Ferrari, William Garagnani, Antonella Kubler, Giancarlo Montanari, Metella Montanari, Carmelo Elio Tavilla. I tre indicati dai gruppi di maggioranza sono la consigliera comunale del Pd Irene Guadagnini, Pietro Borsari (su indicazione di Modena Solidale) e Irene Valbonesi (Verdi). I tre indicati dalle minoranze sono Edoardo Baccarini per Forza Italia, Ferdinando Pulitanò per Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia e, appunto, Valentina Mazzacurati per Lega Modena.Per i componenti è previsto un gettone di presenza di 50 euro lordi (comprensivi, cioè, degli oneri fiscali e di altre eventuali ritenute) al quale non hanno diritto i consiglieri comunali.