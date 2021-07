Lega Modena, Bosi nuovo leader a Modena. Bagnoli resta vice

Tutto come previsto. Dopo le dimissioni di Luca Bagnoli, la guida della Lega di Modena passa ad Alberto Bosi che diventa nuovo referente della sezione di Modena del Carroccio. Luca Bagnoli mantiene i rapporti con la stampa e il ruolo di vice. Altro vice sarà Oscar Corti. Gli altri membri della segreteria sono: Caterina Bedostri per organizzativo e tesseramento, Sara Molesini e Simone Versace per social e comunicazione, Claudio Malavasi per economia e bilancio, Mario Mirabelli per la sicurezza, Valentina Mazzacurati per la giustizia.'Una nuova giovane squadra - afferma Davide Romani, referente provinciale della Lega Salvini Premier -, che avrà modo di crescere nei prossimi mesi e di lavorare in continuità con il grande impegno, l'ascolto e la condivisione con i cittadini e le realtà economiche e la presenza sul territorio, che connotano la sezione di Modena. Sono certo che questo gruppo saprà portare avanti importanti iniziative'.'Ringrazio il referente provinciale Davide Romani per la fiducia - rimarca Bosi -. Come abbiamo sempre fatto, continueremo a svolgere un'opposizione costruttiva e non ideologica, andando nel merito dei problemi dei cittadini modenesi e ascoltando le associazioni di categoria, che per noi svolgono un ruolo fondamentale'.