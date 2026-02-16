'Le sue dichiarazioni rappresentano un’offesa agli amministratori di questa città e a tutti i concittadini. Oggi sono in tanti, tantissimi, a chiedere le dimissioni del Presidente Tiezzi, e da oggi della partita faccio parte anch’io, perché le sue ultime dichiarazioni dimostrano che non ha più un reale contatto con la realtà. Chi ricopre la massima carica direttiva di una società, di un ente o di una fondazione dovrebbe infatti rassegnare le dimissioni quando si verifica un episodio critico che non è riuscito a evitare, direttamente o indirettamente. Esattamente come accadrebbe nel mio studio professionale: se un mio dipendente procurasse un danno a un paziente, sarei comunque io a metterci la faccia e a risponderne - chiude Bertoldi -.
Lega Modena: 'Scandalo Fondazione: con i soldi si compra tutto, anche il silenzio. Basta, servono dimissioni'
'Non appena il sindaco e qualche assessore del Comune hanno alzato i toni, ecco l’immediata reazione del presidente Tiezzi: ha allentato i cordoni della borsa'
'Le sue dichiarazioni rappresentano un’offesa agli amministratori di questa città e a tutti i concittadini. Oggi sono in tanti, tantissimi, a chiedere le dimissioni del Presidente Tiezzi, e da oggi della partita faccio parte anch’io, perché le sue ultime dichiarazioni dimostrano che non ha più un reale contatto con la realtà. Chi ricopre la massima carica direttiva di una società, di un ente o di una fondazione dovrebbe infatti rassegnare le dimissioni quando si verifica un episodio critico che non è riuscito a evitare, direttamente o indirettamente. Esattamente come accadrebbe nel mio studio professionale: se un mio dipendente procurasse un danno a un paziente, sarei comunque io a metterci la faccia e a risponderne - chiude Bertoldi -.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Società unica Tpl, domani summit in Regione: Mezzetti rifiuta l'atto di fede proposto da De Pascale-Priolo
Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione
'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'
Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia
Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con VannacciArticoli Recenti
Alberto Bosi, coordinatore regionale Ap: 'Emanuele Giammaria è il nuovo coordinatore di Modena'
Coppa Italia Pattinaggio artistico: 4 atleti di Fanano alla fase finale
Bufera Nordio su Csm: 'Logiche paramafiose'
Striscione Carc contro il governo alla sede di FDI Modena