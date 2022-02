Legambiente e Isde: 'A Modena aria pessima: cancellare Bretella e Cispadana'

'Il problema della qualità dell’aria continua a preoccupare gli esperti del settore sanitario: lo dimostra la pubblicazione delle nuove linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria nel 2021. Basate sulla ricerca scientifica degli ultimi 15 anni, pongono l’obiettivo di “salvare milioni di vite” che oggi vengono perse a causa dell’inquinamento atmosferico e, per raggiungerlo, fissano nuovi limiti decisamente ridotti rispetto a quelli proposti nella precedente pubblicazione del 2005. È stato stimato infatti che l’inquinamento atmosferico sia la causa di oltre i due terzi delle malattie di origine ambientale a livello mondiale. L’esposizione a sostanze inquinanti disperse in atmosfera può comportare ricadute negative sulla salute umana nel suo complesso, causando patologie cardiovascolari polmonari, metaboliche, riproduttive, neurologiche, mentali ed altre ancora'. Così in una nota Isde insieme a Legambiente.'Le continue violazioni dei limiti di legge dimostrano la scarsa efficacia delle misure fin qui adottate. Per limitare l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute servono quindi provvedimenti strutturali, come potenziare il trasporto pubblico, la mobilità ciclabile ed elettrica (unica da incentivare) per le persone e quello ferroviario per le merci, in modo da ridurre l’uso di automobili e autocarri; le risorse si possono trovare cancellando progetti di grandi opere autostradali come Bretella Campogalliano-Sassuolo e Cispadana, che incentivano il trasporto su gomma. Anche sul settore agricolo e zootecnico serve un giro di vite, a partire dal parere sulla compatibilità ambientale che il Comune di Modena dovrà produrre sul nuovo insediamento zootecnico “Hombre”, su cui ci aspettiamo che vengano fissati criteri lungimiranti che tutelino l’ambiente e la salute - continuano Isde e Legambiente -. Inoltre, e non ultimo, è fondamentale che i dati sulla qualità dell’aria pubblicati sul sito di ARPAE facciano riferimento ai limiti indicati dalle Nuove linee guida dell’OMS e non più soltanto ai limiti di legge, in modo tale da informare correttamente e sensibilizzare la cittadinanza. D’altra parte l’OMS dedica un intero capitolo delle nuove linee guida all’importanza di informare la popolazione tutta e non solo esperti e decisori politici, con tutti gli strumenti possibili, della criticità della situazione e degli interventi necessari per rendere la nostra aria di nuovo respirabile'.