Legge su affitti breve, Paldino: 'E' necessaria, situazione emergenziale'

Il proliferare degli affitti turistici brevi in Emilia-Romagna è ormai 'emergenziale'. Per questo 'ben venga' l'avvio da parte della Regione dell'iter per approvare entro l'anno una legge per regolamentare il fenomeno. Il plauso arriva da Vincenzo Paldino, capogruppo della lista Civici con de Pascale in Assemblea legislativa, sottolineando come gli affitti brevi a uso turistico 'in alcune città e zone della regione, tra cui Bologna, la Romagna e anche Modena, stanno superando come numero gli alloggi a disposizione di altre categorie: dai lavoratori agli studenti'. Per questo, l'avvio dell'iter di legge è una decisione che i civici 'accolgono con grande soddisfazione- spiega Paldino- perché cerca di porre rimedio a una situazione davvero emergenziale che sta colpendo diversi centri, causando forti disagi a studenti e lavoratori, snaturando la vocazione specifica di alcune città e limitando l'accesso alla casa solo alle fasce più abbienti'. Secondo Paldino, tra l'altro, 'vista l'inerzia del Governo in questo senso, è necessaria e importante l'azione della Regione. Attraverso questa legge, i Comuni avranno finalmente gli strumenti per tutelare il diritto all'abitare e, allo stesso tempo, sostenere il nostro turismo, tenendo conto delle diversità territoriali. In più l'inizio di questo iter tramite l'ascolto di associazioni, stakeholder, università, istituzioni e operatori del settore è fondamentale per avere un quadro reale della situazione e trovare soluzioni adeguate', conclude il capogruppo dei civici.