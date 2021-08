Letta: 'Il Green pass? Stesso principio del semaforo rosso'

'Nessuna ambiguità sul Green Pass. La libertà si basa sul rispetto delle regole. Perché rispettiamo il rosso del semaforo e ci fermiamo? Per istinto di protezione, per non provocare o subire danni. Non è diverso il principio del green pass. Libertà non è 'me ne frego''. A usare queste parole sui social è il segretario nazionale Pd Enrico Letta. Un intervento che, però, solleva una serie di critiche. Del resto il parallelo tra il semaforo e il lasciapassare sanitario appare quantomeno azzardato.