Letta occhi di tigre ufficializza l'accordo del Pd con Psi e Art1

'Oggi Articolo Uno e il Partito Socialista Italiano hanno formalizzato l’adesione al progetto di lista comune “Italia democratica e progressista”. Buone notizie per chi crede che il 25 settembre dobbiamo e possiamo vincere. Insieme per dare al nostro Paese un futuro migliore'. Ad annunciare l'alleanza con Psi e Articolo Uno è il segretario nazionale Pd Enrico Letta.Un Letta che indossa i suoi famosi occhi di tigre anche sul tema alleanze, anche se l'accordo col principale partito potenzialmente vicino al Pd, il M5s, è definitivamente naufragato.'Col Pd per il futuro non escludo un dialogo. Per queste elezioni assolutamente non se ne parla di avere rapporti col Pd' - ha detto oggi Giuseppe Conte. 'Che rapporti si possono avere con una forza politica che sta chiudendo accordi da Calenda a Di Maio a Renzi a Brunetta a Carfagna? Questa è un’ammucchiata'.