Letta: 'Se il governo cade si va al voto'

'Se il governo cade si va al voto, è nelle cose, non lo diciamo noi per ripicca nei confronti dei 5 stelle, lo hanno detto Salvini e Berlusconi. È naturale che il governo abbia bisogno di una maggioranza che lo sostenga, noi lo diciamo con forza a tutte le forze politiche”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso della riunione con i gruppi parlamentari.“Il Pd è il partito della responsabilità, che si fa carico delle difficoltà e che pensa che oggi il paese ha bisogno di un governo e non di una crisi, né di precipitare l’Italia al voto a ferragosto. Le elezioni ci saranno presto, ma oggi c’è bisogno di un governo che governi”, aggiunge Enrico Letta, nel corso della riunione con i gruppi parlamentari.“Lo dico chiaramente a chi chiede un cambio di passo: sarebbe paradossale mettere a rischio il governo proprio quando si è aperto il capitolo della lotta alla precarietà. Ieri si è aperto il dialogo sociale, è una grande opportunità”.Il M5s chiede la svolta? “Ieri l’abbiamo vista, se cade il governo non daremo risposte a giovani e famiglie” su lavoro, salari e inflazione. Alla convocazione a fine luglio con le parti sociali “noi vorremmo che ci sia un governo”. E ribadisce: “Non è il momento di frenare, ma di accelerare e finire la legislatura facendo tutte queste nel modo giusto”.