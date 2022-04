Letta: 'Se vincesse la Le Pen in Francia sarebbe la vittoria di Putin'

In Italia intanto il segretario nazionale Pd ieri si è scagliato in modo netto contro la Le Pen affermando che una sua eventuale vittoria sarebbe la vittoria di Putin.'Se il 24 aprile vincesse la Le Pen, allora Putin potrebbe fermare i suoi carri armati. Avrebbe vinto. Sarebbe tornato nel cuore dell'Europa' - ha scritto Letta su Twitter.

